Las protagonistas de “Hocus Pocus” se reunirán para Halloween 

ESTADOS UNIDOS.- Bette Midler , Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy se reunirán una vez más y por una buena causa en vísperas de Halloween.



Las estrellas de la película “Hocus Pocus” (“Abracadabra” en Latinoamérica) de 1993, serán las anfitrionas del evento anual "Hulaween" de Midler en beneficio del Proyecto de Restauración de Nueva York.



"In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover" será un especial virtual de una hora que tendrá lugar el viernes 30 de octubre para apoyar la fundación NYRP creada por la propia Midler en 1995.



La reunión de "Hocus Pocus" también incluirá algunos "invitados espectacularmente espeluznantes", según los organizadores, que prometen que será el "evento de Halloween más grande del año a prueba de pandemias ".



El trío protagonizó la película de 1993 como” las hermanas Sanderson”, un trío de brujas del siglo XVII que fueron conjuradas por unos bromistas en Salem.



Los boletos para el especial de reunión virtual se pueden comprar por 10 dólares, y las ganancias se destinarán a recaudar fondos para el trabajo de NYRP en medio ambiente y justicia social en los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Midler fundó el grupo en 1995.



Antes del evento del 30 de octubre, los fanáticos pueden comprar en línea una selección curada de productos y golosinas inspiradas en "Hocus Pocus".



A principios de este año, Disney dio luz verde oficialmente a una secuela de "Hocus Pocus" con el director Adam Shankman para su servicio de streaming. El casting aún no se ha confirmado, pero Collider informó que el escritor está tratando de encontrar una manera de recuperar a las hermanas Sanderson originales de alguna manera; incluso Sarah Jessica Parker ya se mostró dispuesta a regresar.