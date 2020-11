Las polémicas más virales de Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita Jones es tendencia en redes sociales luego de que la actual Miss México, Sofía Aragón, la acusara de no recibir el apoyo de la directora de Mexicana Universal para solventar sus gastos durante su reinado.

Quien obtuvo el tercer lugar en Miss Universo 2019 aseguró que fue ella quien tuvo que costearse su viaje, su transporte, alimentos y demás.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, inició su relato.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, reveló.

Y por eso, algunos internautas recordaron que esta no es la primera vez que Jones se ha envuelto en polémica.

“Te ves súper naquito”

En un video en vivo, los internautas atacaron a Lupita y los vestidos que Andrea Toscano, Miss México 2018, usaría en la pasarela de Miss Universo. Fue por ello que la ex Reina de Belleza respondió a uno de los usuarios.

“Ay pues es tu gusto mijito. Ya te quisiera ver a ti, ¡ay, te ves súper naquito!”, respondió.

“De verdad, veo sus fotos y no sé cómo se atreven a criticar (…) Ella está viviendo este escenario y ninguno de ustedes vivirá jamás, sorry, por más que quieran”, continuó.

Dichos comentarios le generaron cientos de críticas y acusaciones de ser una mujer clasista.

Contra las participantes transgénero

Una de las polémicas más fuertes en la carrera de Lupita Jones, fue su postura sobre las mujeres transgénero, pues la ex Miss Universo se pronunció en contra de que participaran en algún certamen de belleza.

“Como directora de Miss Universo en México, tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal, yo no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones. Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a una transgénero, biológicamente no son iguales”, expresó.

La culpan por la muerte de un transgénero

Tan solo un día después de haber rechazado la participación de las transgénero en certámenes de belleza, una mujer transexual llamada Itzel Ávila dedicó un mensaje en contra de la ex Miss Universo mexicana, mostrando su decepción por su postura.

“Dele gracias a Dios que usted no nació con una parte entre sus piernas que la identificaba con su personalidad, desafortunadamente nosotras no”, dijo Ávila.

“Gracias a esas opiniones, muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas, humilladas”, expresó.

Una semana después, Itzel se quitó la vida en el estado de Zacatecas, por lo que los internautas culparon a Lupita por ser causa indirecta de su muerte.