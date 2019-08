Las polémicas de Jennifer Lawrence, para recordarla en su cumpleaños

Jennifer Lawrence, actriz galardonada con un Oscar, cumple hoy 29 años de edad y qué mejor que celebrarlo recordando algunas de sus anécdotas curiosas y polémicas.

Una de las más famosas es cuando la protagonista de "Los Juegos del Hambre" se cayó al recibir el premio de la academia que ganó por mejor actriz. Otra de las espontaneidades que Jennifer Lawrence ha dicho a los medios es cuando contó, en el programa de Seth Meyers, que fue a una fiesta organizada por Madonna en la cual terminó vomitando en la entrada mientras Miley Cyrus le gritaba "trata de calmarte".

La actriz que dio vida a Mystique en la nueva saga de los "X-Men" reveló a The Hollywood Reporter que para rodar la escena romántica con Chris Pratt en la película "Pasajeros" tuvo que alcoholizarse de más y grabar en estado de ebriedad ya que todo el tiempo pensó que él era casado y por ello sintió gran culpa. Lawrence contó en el programa de Conan O´Brien que le quisieron gastar una broma regalándole diversos juguetes sexuales. Los escondió en la habitación del hotel donde se hospedaba, pero después de que hicieran el aseo, los encontró acomodados en la mesa de noche.

Uno de sus comentarios más polémicos y sorpresivos fue cuando reveló que no sabe dónde está la estatuilla del Oscar con el que fue galardonada. Simplemente dijo: "Creo que puede estar en Kentucky…si no, se ha perdido. Yo no lo tengo".

Otra ocasión donde causó revuelo fue cuando Natalie Dormer y Jennifer Lawrence se dieron un beso en la alfombra roja de la premier de "Los Juegos del Hambre: Sinsajo parte 2" mientras se saludaban. La protagonista de la cinta dijo que le había gustado el beso, mientras su compañera bromeó que había quedado un poco del labial de la actriz en ella y se lo quitó de manera coqueta. La protagonista de "Madre" también dio de que hablar cuando su representante reveló a "E! News" que Lawrence está comprometida con su actual pareja, el galerista de arte Cooke Maroney, pero ella siempre se ha mantenido apartada de las redes sociales, y últimamente de la prensa.