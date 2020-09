Las polémicas de Andrés García

La vida del otrora galán del cine y la televisión, Andrés García, ha estado acompañada de escándalos y problemas de salud. Desde la "bombita", pasando por el cáncer y en últimos años declaraciones sobre Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, son algunas de las cosas que ha atravesado el actor. A continuación te presentamos algunos de sus escándalos:

Se enoja con conductores

Recientemente apareció en el programa "Confrontados", en Argentina. La videollamada con el actor comenzó de manera un tanto accidentada, debido al ruido. De pronto, los conductores se rieron de que estaba mandando a callar a su perro, y él se molestó por sus risas, tanto, que cortó la entrevista con un "A la ching...".

Cree que Luisito Rey pudo haber matado a Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel

En una entrevista para "Un nuevo día", en 2019, Andrés García declaró que Luisito Rey lo buscó en una época para pedirle algo. "Ayúdame a matar a Marcela", le dijo, pero él se negó. Desde que salió la serie de Luis Miguel, Andrés ha dado declaraciones sobre esta relación entre Luisito Rey, "El Sol" y su madre, y en más de una ocasión ha expresado sus ideas en torno a la muerte de Basteri, de las que cree que Luisito tendría algo que ver.

La "bombita" de Andrés García

La edad no ha sido un impedimento para que el actor disfrute de su vida sexual. En distintas entrevistas ha hablado de la "bombita", que le ha ayudado a tener una vida sexual normal, y que con los años, sigue siendo su acompañante.

Cuando lo operaron de la columna

En 2016 fue sometido a una operación de 8 horas para que le colocaran tornillos en la espalda. La razón de esta cirugía fue que, tras conducir un auto de carreras, se lastimó la columna, se le paralizó gran parte del cuerpo y comenzó a perder movilidad.

Pensó en el suicidio

Cuando estuvo paralizado de una parte de su cuerpo en 2016, el actor dijo a un programa de Univisión que había pensado en el suicidio.

"Ni el cáncer, ni las quimioterapias me habían provocado tantos dolores. Queda la posibilidad de que quede caminando mal, o torcido o con dolores y de ser así buscaré otra salida que me acomode y me voy al otro mundo", dijo en esa ocasión.

Cáncer de próstata

En 1995 fue diagnosticado con cáncer de próstata, por lo que tuvo que someterse a tratamientos para erradicarlo. Afortunadamente los resultados fueron positivos, y se recuperó.

Se divorcia

Luego de dos décadas de matrimonio, hace poco dijo que se divorciaba de Margarita Portillo, afirmando que "nada es para siempre".

Actualmente, el actor de "Pedro Navaja", de origen dominicano, ha dicho que se encuentra deprimido de nueva cuenta, e incluso, que está en la recta final de su vida.