Las mejores películas de terror de 2023 según un aficionado al género

En un año marcado por una impresionante oleada de películas de terror, el crítico BichoCatorce

ha compartido su lista de las siete mejores películas de miedo de 2023. Aunque la elección no fue fácil debido a la cantidad y calidad de las producciones, se han destacado algunas películas que han dejado una profunda impresión en este aficionado al género.

La secuela y reboot de la querida franquicia "Evil Dead", titulada "Evil Dead Rise", se destaca por su violencia y su tono divertido. Dirigida por Lee Cronin, la película presenta una macabra fiesta de sangre en un edificio de la gran ciudad, lo que recuerda a los fanáticos de la original.

Otra película que se ha destacado es "Nefarius", que ofrece una experiencia inmersiva a través de una conversación en una prisión sobre posesiones demoníacas. El juego con la ambigüedad y el escepticismo de los personajes la convierte en una experiencia única y perturbadora.

"Infinity Pool" es una película surrealista que lleva a los espectadores a un viaje a través de un mundo sin salida donde el dinero y el poder logran alcanzar unos límites imposibles .

“Moon Garden” nos lleva por la travesía de oscuridad y terror a la que una pequeña se enfrenta buscando sin parar una manera de encontrar la salida después de quedar en coma.

El debut de los hermanos Philippou en "Talk To Me" también ha dejado una fuerte impresión. La película no cae en clichés convencionales y ofrece una trama fresca y original con una atmósfera bien construida y escenas de terror efectivas.

"Birth/Rebirth", por otro lado, destaca por su enfoque en el tema de jugar a ser Dios de una manera macabra y reflexiva. La película presenta una situación que pone a dos personajes en un dilema moral, lo que la convierte en una experiencia intensa y emotiva.

 

La película argentina "When Evil Lurks" ha arrasado en 2023 con su brutalidad y audacia. Dirigida por Demián Rugna, esta producción es una demostración de que el género del terror aún puede ofrecer historias poderosas y aterradoras.