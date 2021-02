“Las fiestas de revelación de sexo son transfóbicas”: Demi Lovato

ESTADOS UNIDOS.- Además de ser una popular cantante y actriz, Demi Lovato ha sido ferviente activista de los derechos LGBTQ+, razón por la cual, ahora se pronunció en contra de las fiestas de revelación de sexo.

La intérprete de “Sorry not sorry” criticó estas celebraciones por parte de futuros padres, calificándolas como “trasnfóbicas”.

Esto último lo hizo apoyándose en las recientes declaraciones de la activista de derechos trans Alok Vaid-Menon, que se mostró en contra de definir el género de un bebé antes de que éste pueda decidir con cuál se siente más cómodo.

Para mostrar su punto, reposteó una publicación de Alok en el que muestra su punto de vista sobre estas fiestas.

Es falso e incorrecto pretender que las fiestas de revelación de género no son transfóbicas. No puedes tener tu proverbial pastel binario rosa-azul y comértelo. No se trata de corrección política, es simplemente... lo correcto. Condenamos las revelaciones de género no por nuestra identidad, sino por la realidad", cita.