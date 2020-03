Las cosas pudieron ser diferentes con Origel: Flor Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista de espectáculos, Flor Rubio, emprendió una demanda contra Juan José Origel, contra la Revista "TVNotas" y contra el reportero que escribió una nota en la que se develó una conversación de Juan José en una fiesta en 2016, en la que decía que Flor había llegado hasta donde está luego de acostarse con varios hombres.

Han pasado cuatro años y el caso aún no llega a su fin, pero para Flor, más allá de ganar o perder, se debe poner un precedente y cambiar estas estructuras de pensamiento que hacen que un hombre o mujer se expresen así de alguien más.

"Más allá de que sea un proceso largo, costoso y engorroso, más allá de que exista la posibilidad de que yo pierda o gane, esto no es de ganar o de perder, esto es de levantar la mano y que cada vez levantemos más la mano contra medios que abusan de hombres, mujeres y familias, que cada vez más levantemos la mano en contra de patanes que se expresan así de una mujer y que lastiman su nombre público, y mientras más alcemos la mano, las leyes y la gente comenzarán a reaccionar diferente", dijo.

Aclaró que el documento que circula en redes sociales y que fue publicado por la revista "TVNotas" no es más que parte de un proyecto que fue debatido este miércoles por los cinco ministros que llevan el caso y cuya resolución final aún se desconoce.

"Cuando entablas una demanda, pasas por tres instancias, la primera, la segunda y la tercera, la tercera se falló a mi favor, entonces interpusieron un amparo -que es el último recurso después de que se falló a mi favor- en la tercera instancia y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esa parte del proceso estamos".

"Hace casi dos años que se metió el amparo en la SCJN y la semana pasada la Suprema Corte ordenó que se haga un proyecto para analizar el caso, la semana pasada se publicó el primer proyecto encabezado por uno de los 5 ministros que van a analizar el caso, es un proyecto elaborado por un ministro y este miércoles, ese proyecto se discutió por los cinco ministros y con base en esa discusión que tuvieron y cuyo resultado no lo sé, veremos qué curso toma el caso, si ya finalmente se dicta la sentencia o no, pero no hay un panorama claro hasta que sepamos qué pasó en la SCJN. La única forma de dictar una sentencia es que la mayoría estén de acuerdo".

Pesé a lo tardado del caso, la comunicadora dice está consciente de que todo esto que ella está viviendo es parte de la decisión que tomó al demandar.

"Es abrumador pero es una consecuencia que yo decidí afrontar desde el día uno que decidí emprender una demanda contra la revista 'TVNotas' y el reportero que encabezó la nota de la difamación, es parte del estrés que conlleva una demanda de este tipo y entiendo todas las reacciones".

Lo que lamenta, es que de pronto ella sea más señalada por demandar, que Juan José por decir lo que dijo de ella. También expresó que Juan José no dijo estas declaraciones en la intimidad de su casa, las dijo en un evento público, que era la fiesta de Silvia Pinal en 2016, y ante un grupo de periodistas.

"¿Sabes qué?, a veces pareciera, de acuerdo a las reacciones que vemos en redes sociales, que las mujeres nos merecemos ese tipo de ataques, que algunos gozan con que la honra y el trabajo de una mujer sea lacerado de esa manera y contra eso es que yo estoy trabajando, contra eso es que yo estoy luchando porque las mujeres no podemos seguir permitiendo que se nos sobaje de esa manera, que una carrera de 25 años de trabajo tan esforzado se reduzca a una calumnia como la de Juan José Origel y que además adquiere credibilidad porque él era mi compañero de trabajo, porque era mi amigo durante muchos años".