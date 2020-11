Las Spice Girls celebrarán sus 25 años y preparan sorpresa en la que incluirán a Victoria Beckham

REINO UNIDO.- Tras su aparición por primera vez, hace 25 años, las Spice Girls están preparando un nuevo proyecto para celebrar la conmemoración de sus “bodas de plata” en el medio artístico, según reveló Melanie C a la revista You.

Se rumora que como Victoria había dicho que ya no quería saber nada de la música, el proyecto que realizarán las estrellas del pop británico no estaría relacionado con algún concierto o algo que se le pareciera, así que la intriga por saber lo que las chicas están preparando va en incremento.

El Heraldo fue quien retomó la entrevista que “Mel C” le otorgó a la plataforma, en la que aseguró que en meses pasados Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton, Victoria Beckham y ella se reunieron hace meses para poner en marcha esa celebración, confirmando así los rumores que se avecinaban desde hace un tiempo.

Tenemos un grupo de WhatsApp y todas estamos hablando de ello, pero no puedo decir nada más", externó.

Al parecer, Mel C tiene más credibilidad que su compañera Mel B, quien fue la que en su última gira aseguró que estarían todas las integrantes del grupo, aún cuando la propia Victoria había dicho que ella no quería nada con la música ni el grupo, y efectivamente no estuvo presente y sus fanáticos quedaron decepcionados.