MÉXICO.- El guitarrista de Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, reconocido por participar durante la grabación de su primer álbum y en la primera gira a nivel nacional por Estados Unidos, falleció a los 64 años por causas aun desconocidas, así lo dio a conocer la banda a través de su perfil en Instagram.

Nosotros, los de la familia RHCP, nos gustaría desearle a Jack Sherman que navegue sin problemas en los mundos del más allá, porque ya falleció”, escribió la banda en Instagram.

Las 10 mejores canciones de Red Hot Chili Peppers

10.- Can't stop

Los segundos iniciales de Can’t stop dejan bien claro de qué va el asunto y, por si quedaban dudas, el vídeo clip lo confirma. Can’t stop es un extraño ejercicio en el que los RHCP del nuevo milenio recuperan algo de sus píldoras de locura pasada. Pero con coros ultra agudos del versátil John Frusciante. No es casualidad que este hombre sea el pilar fundamental de todas las mejores canciones de los Red Hot Chili Peppers.

9.- Otherside

Es difícil decir algo de utilidad sobre Otherside, pues es posiblemente la canción más escuchada de la banda. Y eso que no fue el single inaugural de Californication (1999). Con Otherside, los Red Hot Chili Peppers confirmarán que la canción Californication no fue un golpe de suerte. Se trata del disco más popular del grupo. El que les catapultó a la fama global. Y lo pegadiza que es la melodía de Otherside tuvo gran parte de la culpa.

8.- Venice Queen

Venice Queen es una canción en homenaje a una ex heroinómana que era amiga de Anthony Kiedis y que llevaba 22 años siendo consejera de asuntos sociales en el distrito de Venice, en Los Ángeles, ayudando a cientos de personas a dejar la adicción a las drogas. Venice Queen está dividida en dos soberbias partes que nada tienen que ver una con la otra. Es una rareza y, en esencia, dos canciones contenidas en un solo corte. Pertenece a By the way y fue lanzada en el año 2001.

7.- Dosed

La letra nos habla sobre un antiguo amor que murió por culpa de las drogas, y de cómo Kiedis desearía que esa persona no se hubiese udo de su vida. "Dentro, en lo profundo del cañón, no puedo esconder que todo lo que siempre quise fue tu vida [que vivieses]".

6.- The Zephyr song

"The Zephyr song" es una canción rara perteneciente a un disco que, como sucede con Stadium Arcadium, no fue valorado en su justa medida. La cantidad de bombazos que hay en "By the way" sólo acentúa esta extraña parada en "boxes poppy" y de cierta cursilería benigna que es "The Zephyr song".

5.- Scar Tissue

Grammy a mejor canción rock del año 2000 y, sin duda, una de las mejores canciones de los Red Hot Chili Peppers así como una de las más recordadas. "Scar Tissue" es una de las canciones más tranquilas de los Red Hot. La guitarra de John Frusciante lo domina todo. Esa guitarra puede hablar.

4.- Desecration Smile

"Desecration Smile" es la carta de presentación de las 14 canciones que componen el segundo CD del álbum, Jupiter. Una balada acústica muy intimista y en cuyo vídeo podemos ver a los cuatro miembros de la banda abrazados y mostrándose amor de un modo nunca antes visto.

3.- Snow Hey (Oh)

Imposible no sentir un hechizo instantáneo por la melodía principal de John Frusciante en Snow; por su línea de bajo omnipresente y por el escopeteo acompasado de sílabas de Kiedis al tiempo que Chad hace de las suyas con una batería impertérrita y omnipresente. Justo cuando ya estás convencido, entra el estribillo.

2.- We Sand

Wet sand tiene rabia, tiene esperanza, tiene honestidad. Y, de nuevo, tiene a John Frusciante demostrando por qué él solito bien podría ser considerado el portador del alma de los Red Hot Chili Peppers. Esa guitarra recita poemas. Y lo mejor de todo es que, en función de quién esté escuchando, emite versos disferentes.

1.- Under the bridge

Siendo francos, teníamos claro desde el principio quién encabezaría esta lista de mejores canciones de los Red Hot Chili Peppers. Under the bridge tiene la facultad de no envejecer nunca. A veces lo más sencillo es lo más efectivo.