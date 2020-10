Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, podría tocar la cárcel próximamente, afirma Mhoni Vidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada semana, este lunes Mhoni Vidente compartió sus predicciones en el portal ‘En El Radar’, en donde habla sobre lo que visualiza para el mundo del espectáculo en los siguientes días.

La famosa comentó que no ve buenos presagios para la vida de Ninel Conde, al menos no en los siguientes meses, pues el problema legal de su pareja no la dejará disfrutar del todo de su matrimonio.

‘’El novio, el próximo marido de Ninel Conde estará va a estar pisando la cárcel, así es señores, Alejandra Guzmán y otras personas que se vieron involucrados en cuestiones de fraude, van a estar pidiendo la cárcel de este señor o van a estar pidiendo en cuestiones de someterlo a la justicia’’, expresó.

Por si eso fuera poco, la cantante se podría ver obligada a vender alguno de sus bienes raíces para ayudar a Larry Ramos.

‘’Y Ninel Conde envuelta en esos dimes y diretes, así que visualizo que Ninel va a estar vendiendo su casa o una propiedad para ayudar a su novio’’, contó.

Cabe señalar que recientemente se filtró la invitación de boda de la pareja en donde se dice que se casarán el 28 de octubre.