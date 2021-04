Larry Ramos lanza advertencia a Ninel Conde: “Si no me apoya, me la llevo por delante”

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde atraviesa un momento muy complicado en su vida personal tras informarse que su pareja sentimental fue detenida por el FBI después de ser acusado de defraudar a 200 personas en los Estados Unidos, entre las que se encuentra la cantante Alejandra Guzmán.

A pesar de que el “Bombón Asesino” ha negado tener conocimiento de los actos que se le imputan al empresario colombiano e incluso desmintió estar casada legalmente con él, ahora se ha revelado que Ramos no está nada contento con la situación.

En entrevista para una publicación, un amigo de Ramos reveló detalles del momento de la detención de Larry, lo cual supo por propia boca del empresario a través de una llamada telefónica.

“Me dijo que lo detuvieron en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida (el pasado 16 de abril), cuando estaba a punto de abordar un avión para acompañar a su esposa a un show en Texas. Obviamente, ellos iban juntos”, contó la fuente al medio.

Sin embargo, la reacción de Ninel ante la detención de Ramos consternó al colombiano.

Me dijo que cuando el FBI lo capturó, a Ninel la dejaron ir y ella sólo tomó su maleta, lo vio con desprecio y ni siquiera se despidió de él”.

De la misma manera, esta persona cercana a Larry aseguró que su amigo no ha tomado nada bien las recientes declaraciones de Ninel.

“Me dijo que sabía que ella ya se había deslindado de él, que había visto el comunicado que ella había mandado y una entrevista (al conductor Raúl de Molina) que le dolió, aunque lo veía venir”.

Posteriormente, la fuente agregó que Ninel ha roto toda comunicación con Ramos.

“Dice que no contesta sus llamadas y sus mensajes, eso lo tiene muy furioso, con decirte que me comentó: ‘Ella está metida hasta el cuello y si no me apoya, me la llevo por delante’”.

De acuerdo a Ramos, Ninel estaría implicada en sus negocios e incluso reveló que el más reciente video musical de la cantante fue financiado por él.

“El día que me llamó me dijo que nadie de sus amigos le contestaba, pero que él no se iba solo a la cárcel, entonces, todo este cag%&#$% va a empezar a salir a flote y, créemelo, no se va a tentar el corazón. Si Ninel no lo apoya, la va a meter en el problema más grande de su vida”, dijo la persona cercana a Ramos.