Larry Hernández comparte video de cuando Kenia Ontiveros da a luz

LOS ÁNGELES.-Larry Hernández compartió un impactante video del momento en el que su esposa Kenia Ontiveros da a luz.

En la grabación subida a su cuenta de Instagram, Kenia dice que sí le dolía el parto.

“Sí me dolía. Es que sí sentía que venía, sentía, amor, algo ahí”, dijo la guapa mujer.

Larry agregó que su mujer le comentó que estaba muy preocupada que luego del parto le fueran a dejar una tijeras dentro, como casos que han ocurrido.

“Cuando ya nació la niña, y la estaban operando, me decía: ‘mijo, mijo, mijo, fíjate que no me vayan a dejar unas tijeras'”, indicó.

Larry Hernández tiene un reality show llamada Larrymanía, el cual llegará a su fin este domingo, luego de varios años al aire.