Larregui, Navidad y Bosé, suspendidos por su postura ante el Covid

Este martes León Larregui, de la agrupación Zoé, publicó un comentario en sus redes sociales que le valió que su cuenta de Twitter desapareciera poco después. Su post promovía el no vacunarse contra Covid-19.

Mensajes similares o teorías de conspiración han hecho que otros artistas también se queden sin cuenta en esta plataforma virtual, algunas veces suspendidas por la misma red.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma! me amenazarán o inventarán cosas de mí... pero es la verdad", escribió en la red social.

En agosto del año pasado, Miguel Bosé pasó por algo similar cuando, luego de publicar contenido en sus redes negando la existencia del virus, e incluso, llamarlo "La gran mentira de los pueblos", sus cuentas desaparecieron.

Desde que comenzó la pandemia Patricia Navidad tomó notoriedad en redes sociales por pronunciarse en contra de la existencia del virus, por negar la utilidad del uso del cubrebocas y la vacuna contra el Covid.

"Hay mucha evidencia de que esto es un engaño, estas vacunas, lo que traen de verdad es nanotecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos donde ya vamos a tener en nuestro cuerpo, nuestro organismo tecnología, que por medio de la misma tecnología vamos a estar siendo vigilados, controlados, sin intimidad, sin privacidad, tecnología con la cual ellos pueden leer nuestros pensamientos", dice Paty en uno de sus videos subidos a Instagram.

La actriz no sólo es fiel creyente de estas teorías, también una seguidora declarada de Donald Trump. El 8 de enero pasado, Twitter cerró su cuenta, luego de que se pronunciara a favor de las manifestaciones en el Capitolio a favor del ex presidente del país vecino. Tras este hecho, abrió una nueva cuenta "@patynavidadnew" que no duró mucho activa porque también fue suspendida.