Lanzan versión feminista de la canción de "Hawaii" de Maluma

REDACCIÓN.- Si hay un género musical que haya sido fuertemente criticado por sus letras misóginas es el reguetón, para reivindicar esta situación, la compositora y cantante Beatriz Luengo lanzó una nueva versión de "Hawaii" de Maluma. Esta canción busca darle más poder al personaje de la mujer dentro de esta narración.

Se trata de una versión feminista en la que la cantante y bailarina de origen madrileño le dio a la mujer un papel mucho más importante en la narración en la que el “Pretty boy” hizo quedar a su pareja como una mala persona, o como una mujer obsesionada en demostrarle que “ahora es más feliz”.

La canción feminista que está causando revuelo

Esta versión fue lanzada el pasado mes de octubre, pero es hasta esta temporada que se viralizó “Hawaii” con un tinte femenino en el que la voz y pensamientos de la mujer le dan la vuelta al tema de Maluma que se convirtió en uno de los más populares y premiados del cantante colombiano.

“Déjame decirte, pues vas contando por ahí que yo por ti me muero. Revisas mi estado en WhatsApp para ver si hay alguien nuevo, ya me olvidé de ti ya ves, no me escribas más que no te leo”, canta Beatriz Luengo en esta nueva interpretación que hace cambiar la perspectiva de “mujer rogona”.