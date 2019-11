Lanzan nuevo tráiler de 'Sonic the Hedgehog'

ESTADOS UNIDOS.- El live action de ‘Sonic’ está cada vez más cerca y los fanáticos no podrían estar mas ansiosos, sobre todo ahora que el personaje ha sido modificado tras varias criticas realizadas una vez lanzado el primer tráiler.

Recordemos que el primer avance de la película llegó a principios de este año, y de inmediato recibió críticas por la apariencia de Sonic.

La reacción generalizada al personaje CGI en realidad obligó a retrasar la película para que el equipo pudiera arreglar al personaje.

Ahora, Paramount Pictures ha lanzado un nuevo trailer de Sonic the Hedgehog, y Sonic se ve mucho mejor.

El mayor cambio visual es que los ojos de Sonic son mucho más grandes y el cuerpo CGI es mucho menos alargado. Incluso los dientes de Sonic, que aparecen brevemente, ya no parecen un conjunto completo de dientes humanos espeluznantes. Sonic se ve más pequeño y más lindo, como es de esperar de una versión CGI de la estrella japonesa de videojuegos.

El último avance de Sonic no muestra mucho más sobre la película, pero sí vemos bien a Jim Carrey en su papel de Doctor Robotnik. Si bien el avance original no se centró tanto en Sonic, este realmente está diseñado para mostrar el nuevo diseño de personajes. Sonic the Hedgehog ahora llegará a los cines el 14 de febrero de 2020.