Lanzan el primer avance de "Stardust", biocinta de David Bowie

Las películas biográficas acerca de músicos como "Bohemian Rhapsody" y "Rocketman" han logrado un gran éxito.

Ahora, Variety lanzó el primer avance de "Stardust", la cual cuenta el origen Ziggy Stardust, un álter ego de David Bowie y el lanzamiento de su disco "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".

La cinta está ambientada en 1971, cuando el intérprete de "Rock 'n' Roll Suicide" tenía 24 años y se embarcó en su primer viaje a América, donde se encontraría un lugar que no estaba listo para su música.

En el clip se puede ver a Johnny Flynn como David Bowie mientras conversa con el publicista de Mercury Records, Ron Oberman, el cual es interpretado por Marc Maron. La charla se enfoca en las dudas que tenía el cantante antes de partir a Estados Unidos.

Le película iba a ser presentada en el Tribeca Film Festival, que originalmente estaba programada del 15 al 26 de abril. Pero por la pandemia del Coronavirus se pospuso, por lo que no tiene una fecha establecida.

Stardust fue escrita por Christopher Bell y Gabriel Range quien mencionó que el filme se enfocará en lo que lo convierte en artista.

"Ese es David Bowie, un hombre en el que pensamos en cómo se convirtió en una estrella, o en uno de sus álter egos: Ziggy Stardust, Aladdin Sane, The Thin White Duke".