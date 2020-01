Lanzan álbum póstumo de Mac Miller

ESTADOS UNIDOS.- La noche del pasado jueves los fanáticos de Mac Miller tuvieron la oportunidad de escuchar nuevo material del difunto cantante, pues su álbum póstumo ya ha sido lanzado.

‘Circles’, nombre del disco, finalmente se ha dado a conocer y todos se sienten emocionados. En las últimas horas, los fanáticos han estado difundiendo su sentir en Twitter, compartiendo amor por la nueva música y señalando referencias nostálgicas sobre el cantante.

Los fanáticos se dieron cuenta rápidamente de las voces de su ex pareja Ariana Grande, que parecen estar ocultas en la canción "I Can See". Como dice un fanático, Circles actúa como un "recordatorio de que seguir adelante no es olvidar, es tomar esa sabiduría y construir un futuro mejor".

"Este es un proceso complicado que no tiene una respuesta correcta. No hay camino despejado. Simplemente sabemos que para Malcolm era importante que el mundo lo escuchara", señaló la familia de Miller.

Cabe recordar que el rapero falleció el 07 de septiembre del 2018 a la edad de 26 años, por sobredosis de fentanilo.