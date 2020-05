Lanzan “Hoy tengo miedo” tema inédito de Joan Sebastian

El cantante mexicano Joan Sebastian, dejó grabado antes de fallecer el tema inédito Hoy tengo miedo, que fue lanzado junto al poema Me voy a comprar un perro, también escrito por el músico.

El nuevo sencillo coincide con las adversidades en las que el mundo se ha visto envuelto ante la pandemia global, pues gira en torno a los aspectos de la soledad y el abandono de una pareja, además, la canción y el poema se complementan respectivamente.

“Me voy a comprar un perro pa’ no sentirme tan solo y no lo digo con dolo, ya ven que el perro sí es fiel, no como el amor aquel, que me partió media madre, hoy, hoy no hay perro que me ladre, colmillo que roe este hueso”, dice el poema en uno de sus versos.

De igual manera, fue lanzado un videoclip para promocionar el sencillo, en el que, además de narrarse la historia a través de un actor que interpreta al cantautor, se intercalan algunas escenas del famoso, en las que monta a caballo.

Yo de niño me enfrentaba a cualquier monstruo, a la vida y sus tormentas sin temor, sin embargo, ya cambié, lo reconozco, hoy le temo hasta la sombra del dolor, tengo miedo, este toro ya no se crece al castigo”, cantó el intérprete de Tatuajes, antes de su deceso.

Los fanáticos de Sebastian no tardaron en elogiar el nuevo tema, mostrar gratitud y expresar su melancolía entre comentarios del video, todos en torno a la música del artista originario de Juliantla, Guerrero.

“Todo lo que este cantautor ha escrito es un verdadero deleite para los oídos, gracias o Dios por darnos a personas como este señor”, “En pleno Covid-19 lo vamos escuchar, viva Joan Sebastian”, “Hermoso tema musical, una vez más le robo suspiros a mi corazón, aplausos hasta el cielo”, escribieron los internautas sobre el lanzamiento.