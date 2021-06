Lanzan tráiler de la secuela de “The Legend Of Zelda: Breath of the Wild”

ESTADOS UNIDOS.- "The Legend of Zelda", la serie de videojuegos de acción y aventuras, regresa con su anhelada nueva entrega que planea lanzarse para el próximo año, confirmó Eiji Aonuma durante el Nintendo Direct E3 2021. Además de promocionar el Game & Watch con motivo del 35 aniversario de la saga de Link y la princesa Zelda.

El tráiler publicado en Youtube por la cuenta oficial de Nintendo mostró solo una pequeña parte de lo que promete la secuela. Comenzó en el punto donde se terminó en la anterior entrega, con un salto desde las nubes y cayendo al vacío de la Hyrule, mostrando varias islas en cielo. Además de regresar con elementos de la obra original e incorporar nuevas estrategias de juego como saltos entre portales para atravesar las paredes, Aonuma afirmó todo lo visto comentando que “gran parte de la aventura se desarrolla en el cielo de Hyrule”.

El nombre de la secuela de “ Breath of Wild” no fue revelado por el productor, únicamente confirmó el año de lanzamiento para Nintendo Switch en 2022, y a pesar de haber sido prometida desde hace 2 años, Eiji pidió a los usuarios a esperar un poco más para la gran aventura que se aproxima.

Mientras que, la pequeña consola de Game & Wacth, la cual podría caber en tu bolsillo, fue mostrada antes que el tráiler de la secuela durante el Nintendo Direct donde Aonuma explicó en qué consistiría y qué juegos son los que vendrán incluidos.

Por motivo del aniversario 35 Nintendo decidió anunciar la llegada de la pequeña máquina de videojuegos que constará con 4 versiones de entretenimiento de los inicios de The Legend Of Zelda. Incluirá el primer juego de la leyenda, seguido de Zelda II: The Adenture of Link, el primer juego de la saga diseñado para Game Boy y una versión especial de un clásico de Game & Watch "Vermin" protagonizado por Link; también contará con un reloj y cronómetro con motivos del videojuego. La consola saldrá a la venta el 12 de noviembre del presente año, por lo que los fans de Link podrán soportar la espera de la secuela con la pequeña máquina.