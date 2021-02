Lanza Carlos Yorvick nuevo sencillo 'Gotitas de miel'

Tijuana, BC.- Esperar, ha sido la clave del tijuanense CarlosYorvick, quien finalmente lanza este mes de febrero su sencillo “Gotitas de miel”, un tema setentero y lleno de amor.

“Esta forma de una serie de temas a los que vamos a darle seguimiento, junto con videos, y lanzar cada tres meses, para que logre ese match con el público”, compartió en entrevista vía telefónica.

Quien diera vida a Juan Gabriel en la serie “Hasta que te conocí”, destacó que la idea de su proyecto es revivir y hacer perdurar de nuevo las cartas de amor, las flores y serenatas que se van apagando.

“La primera conexión es que la gente sepa quién es Carlos Yorvick, como es este concepto de amor y poesía, es una canción muy bonita, romántica, una chulada de tema, quiero que la gente se mantenga conectada”, dijo.

De este tema, existe un videoclip que se grabó en tiempos de pandemia, y que ahora se puede disfrutar en la plataforma de video.

Emocionado por este regreso a escena, Yorvick reconoció que la contingencia ha mermado mucho de los proyectos que tenía en puerta, y aunque sigue haciendo casting, por ahora enfoca su energía en la música.

“Ha sido algo muy padre, sentir el calor de los medios de comunicación, de mi equipo de trabajo, de la gente de la productora, ha sido muy bonito todo, pero hay que ser constantes”, recalcó.

Si bien, su participación en la serie del Divo de Juárez, lo ligó a sus hijos, sobre todo a Jean Gabriel Aguilera, explicó que vienen algunos proyectos junto a ellos, que se están cocinando.

“Juan Gabriel me ha cobijado muy bien, la idea es que si se presenta la oportunidad sería un honor poder interpretar una canción de él, ahorita no hay uno en particular.

“Todo lo que se viene, se que sus hijos tienen muchos planes sobre eso, así que en su momento aprovecharé esa oportunidad de un personaje al que le estaré agradecido por haberlo interpretado”.

A detalle:

Carlos Yorvick

Tijuanense

Cantante y actor

Sencillo: Gotitas de Miel