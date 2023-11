Lanza Belinda su tiradera

Tijuana BC.- Si Shakira ha facturado millones con su ‘tiradera’ a Gerard Piqué, su expareja y papá de sus dos hijos quien le fue infiel, ahora Belinda sigue sus pasos y anuncia que va a aplicar la de la cantante colombiana.

Fue durante el pasado fin de semana en el Cachanilla Fex de Mexicali, que la popular intérprete compartió con sus fans los planes de este material.

Hice catarsis a través de la música en el estudio y simplemente dije pues bueno, yo también tengo algo que decir, pero a través de la música”

Puntualizó.

Dará de qué hablar

La ex de Christian Nodal adelantó que será a finales de enero del 2024, cuando el primer sencillo de este material salga a la luz donde habrá temas que seguro darán de qué hablar.

“Este disco es muy personal y nuevo, todas las canciones tienen dedicatoria, ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quien es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar”, reveló.

Sin nombres

Y aunque no dio nombres, en redes sociales, usuarios asumen que podrían ser para sus ex parejas, incluso revelar detalles del porqué terminó con el sonorense.

“No me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis de esto”, destacó la cantante de “Sapito”, “Espero que les guste mucho, que se identifiquen porque es un disco muy real, nadie escribe mis canciones”.

Belinda aseguró que es ella quien de su puño y letra se inspira, estando horas con su libreta en el estudio dedicando tiempo, esfuerzo y su corazón.