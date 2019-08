Lanza Alfredo Olivas nuevo sencillo 'El sillón'

Guadalajara, Jalisco

El cantante de regional mexicano Alfredo Olivas sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “El sillón”.

El tema ranchero de su inspiración y que grabó con banda sinaloense, es algo muy distinto a lo que había realizado en los últimos años.

La canción ya se encuentra disponible en todas las estaciones de radio a nivel nacional y a partir del 6 de septiembre en todas las plataformas digitales.

Aquí un fragmento de “El sillón”:

“Y que la pena no te embargue lo digo de corazón que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón, que los besos que te falten los encuentres siempre en él, porque aún te quiero te repito no veas el sillón aquel porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar tus arranques de mujer y es que es lo más natural tiene memoria la piel y en eso no hay nada mal…”.

El tema se perfila para colocarse de inmediato en los primeros lugares de las listas de popularidad y ser un éxito más del cantautor sonorense.