Lana del Rey se defiende ante las críticas: "No me llamen racista nunca más"

LOS ÁNGELES.-Lana del Rey se defendió este jueves ante las críticas que ha despertado con un mensaje en sus redes sociales en el que se reafirmaba contra quienes la acusan de "glamourizar el abuso" y comparaba la recepción que tienen sus letras con las de otras cantantes exitosas.

No me llamen racista nunca nunca nunca más, porque eso es una tontería", escribió la artista después de que su publicación inicial -en la que también anunció un nuevo disco para septiembre- recibiera respuestas y artículos de prensa que reprochaban que mencionara, en su mayoría, a artistas afroamericanas.

"Doja Cat, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Cardi B, Kehlani y Nicki Minaj y Beyoncé han tenido números 1 cantando sobre ser sexy, andar desnudas, follar, engañar...", señaló la artista en la carta inicial, titulada "pregunta para la cultura".

"¿Puedo volver a cantar sobre relaciones que no son perfectas, bailar por dinero, o cualquier cosa que quiera sin ser crucificada ni que se diga que estoy 'glamourizando el abuso'?", continuó.

Estas frases generaron controversia en el mundo del pop, ante el que Del Rey ya protagonizó otra polémica cuando artistas como Lorde consideraron que sus letras destacaban relaciones abusivas o roles dependientes.

En su defensa posterior, Del Rey indicó que "podría haber mencionado a cualquiera" pero eligió "a sus personas favoritas".

"Si quieren decir que eso tiene algo que ver con la raza, esa es su opinión, pero eso no es lo que estaba diciendo", añadió antes de criticar el recorrido que ciertos temas tienen en redes sociales.

Y este es el problema con la sociedad actual, no todo se trata de lo que quieras que sea", sostuvo.

Además, Del Rey dio más detalles sobre su debut en el mundo literario y anticipó dos libros de poesía.

"Y mi última nota sobre todo: Cuando dije 'personas que se parecen a mí', me refería a las personas que no aparentan ser fuertes o necesariamente inteligentes, o tener todo bajo control. Se trata de abogar por una personalidad más delicada, no por una mujer blanca", zanjó.

Como ya había anticipado previamente, el nuevo trabajo tomará el relevo de "Norman Fucking Rockwell" (2019), su sexto disco de estudio en solo 7 años desde el lanzamiento de aquel "Born To Die" que sacudió la industria y con el que llegó a estar nominada al Grammy y figurar en las listas de lo mejor del año.