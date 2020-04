Lana del Rey revela título de su audiolibro de poesía

La cantante Lana del Rey dejó ver en redes sociales el título de su próximo audiolibro de poesía cuyo estreno se ha retrasado pues iba a lanzarse en febrero.

Aunque aún no está confirmada la nueva fecha de lanzamiento, de acuerdo con los medios “Consequence of Sound” y “Stereogum”, el próximo proyecto de la cantautora es “Violet Bent Backwards Over the Grass”, mismo que será acompañado por la música del compositor Jack Antonoff.

Del Rey había dado la información a sus seguidores en sus cuentas oficiales; sin embargo, la publicación fue borrada poco tiempo después, no obstante la intérprete de "Summertime Sadness" publicó en febrero algunos adelantos poéticos como una libreta con manuscritos y una fotografía acompañada de unos versos.

Cabe recordar que la última producción musical de Lana del Rey fue Norman Fucking Rockwell, en 2019; pero adelantó que se encontraba trabajando en su siguiente álbum de estudio que verá la luz en este año bajo el nombre "White Hot Forever".