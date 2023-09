Lana del Rey habla sobre ser una inspiración para Billie Eilish y Olivia Rodrigo

TIJUANA.- Lana del Rey ha hablado sobre las menciones que Olivia Rodrigo y Billie Eilish han compartido con respecto a ella siendo una inspiración musical.

Durante una entrevista con el Hollywood Reporter, la cantante reconoció que tanto Olivia como Billie son ´buenas personas´ y que el hecho de que sean buenas personas y buenas cantantes la hace muy feliz.

A principios de año Lana recibió el ´Visionary Award´ en el evento ´Women in Music´ de Billboard que fue presentado por Olivia y durante el agradecimiento, Lana aprovechó para mencionar lo feliz que la hacía que la cantante de ´Drivers License´ estuviera parada cerca de ella.

Lana Del Rey on Billie Eilish and Olivia Rodrigo citing her as their music inspiration:



“Because Billie and Olivia are such good people, it’s f**king awesome. I love them and their music…I always felt like the older sister to pretty much everyone I ever met.” (THR) pic.twitter.com/DJepBU7WEN— Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 20, 2023

Fue en la última aparición de Billie Eilish en el podcast de Dua Lipa ´At Your Service´, que la cantante comentó que una de sus más grandes inspiraciones musicales es el disco ´Born to Die´ de Lana del Rey, ya que considera que cambió la música.

Por su parte, Olivia explicó en una reciente entrevista al Hollywood Reporter que la cantante de ´West Coast´ ha tenido un gran impacto en su composición musical, citando que el trabajo de la cantante le ha enseñado que el sentimentalismo en la composición de canciones puede ser muy efectivo, y que Lana desafía el estereotipo de una mujer dentro de la música pop.