Lana del Rey decolora su cabello con jugo cítrico.

Durante la cuarentena no solo hemos aprendido a ser mejores cocineros y reposteros, sino que también hemos hechos nuestros pinitos como peluqueros atreviéndonos a cortarnos el pelo en nuestra propia casa o a retocarnos las raíces; de manicuristas, eliminando primero las uñas semipermanentes o de gel y haciéndonos después una manicura completa, o incluso de esteticistas, llevando a cabo en nuestro propio baño todos los pasos de un facial profesional.

Lana del Rey ha sido la última famosa que se ha atrevido a hacerse un cambio de look casero que incluye un nuevo color radical. Aunque la cantante no ha optado por hacerlo con ayuda de un tinte de supermercado, sino que ha recurrido directamente al zumo para teñir su pelo… “Cuando no tienes más remedio que volver a ser rubia porque Kevin Tracey y Jacob no están. Y ya no te quedan más que limones para cubrir tus raíces de nueve semanas”, ha escrito la intérprete de "Summertime Sandness" en su cuenta de Instagram. En esta publicación hace referencia a Tracey Cunningham y a su equipo de Méche Salon, la peluquería de Los Ángeles encargada del cabello castaño de Lana.

Es cierto que el zumo de limón es un truco casero para aclarar el pelo de manera natural, pero la reacción de este en la melena puede ser impredecible. No solo puede crear tonos naranjas nada deseables, sino que también puede proporcionar un resultado desigual, en el que el rubio esté mucho más claro que algunas zonas que otras…

Sin embargo, a pesar de que el método usado por Lana para su decoloración capilar no es el más adecuado, el resultado ha tenido la aprobación de su peluquera, que ha comentado: “¡Me encanta! Ahora que la cantante ha abierto la caja de Pandora del color DIY tenemos curiosidad por ver qué es lo que sigue ¿Se unirá al club del tinte de pelo color rosa u optará por el flequillo? El tiempo lo dirá”.

Sus seguidores en redes han hecho saber sus opiniones con el hashtag #WeLoveYouLANA, donde le han dado su aprobación a su cambio de look, convirtiendo a esta celebridad en tendencia en redes nuevamente durante este fin de semana.