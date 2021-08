Lana Rhoades olvidó hacer el amor durante su carrera en el porno

Ciudad de México .- Aunque Lana Rhoades es una experta en las artes amatorias por ser una estrella del entretenimiento para adultos, confesó que al ser todo tan mecánico en ese mundo fílmico, estuvo cerca de olvidar cómo se tiene sexo.



Así lo declaró la exactriz porno al portal Call Her Daddy: "Creo que casi me olvido de cómo tener sexo real porque era tan escenificado en la industria XXX... tienes tantos problemas con tu vagina y siempre te duele. Simplemente apestaba".

A decir de la modelo de 24 años, llegó a tener una vida sexual tan mecánica, que decidió dejar de tener sexo con gente fuera del ambiente XXX.



"Cuando estaba filmando pornografía no tenía relaciones sexuales con gente fuera de cámara. Mi vida giraba en torno al trabajo. Me despertaba todos los días e iba a filmar una escena porno, no tenía vida".

Problemas en la intimidad



Y pese a que Lana sólo estuvo unos meses en la industria, detalló que ya tenía problemas con sus partes íntimas y su vida personal.



Debido a todos esos problemas, la estadounidense dejó el porno y ahora es influencer, además de una mujer exitosa en OnlyFans, donde se muestra al natural.