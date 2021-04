Lamenta Willie Colón su delicado estado de salud; le espera larga recuperación

MIAMI.- El salsero de origen puertorriqueño Willie Colón dijo que le espera una larga recuperación, luego de que el pasado 20 de abril sufriera un aparatoso accidente automovilístico cuando viajaba con su esposa Julia, en Carolina del Norte.

Siete días después, el afamado trombonista de 70 años de edad, se manifestó en redes sociales, para agradecer sus muestras de cariño y explicar que, aunque se encuentra estable, su recuperación será lenta.

“Queridos amigos y fans. Siento no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB”.

Los Colón fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local. Las lesiones del intérprete incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que requirieron 16 grapas y fracturas en la vértebra cervical C1.

La esposa del cantante también fue trasladada al hospital por sufrir laceraciones y contusiones, pero fue dada de alta.

Willie Colón es además un activista férreo, como músico ha logrado éxito gracias a temas como “El gran varón”, “Talento de televisión”, “Pedro Navaja” y “Juanito Alimaña”, entre muchos otros.