Lamenta J Balvin fallecimiento del salsero Junior Jein

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante colombiano J Balvin lamentó en redes sociales el asesinato del salsero Junior Jein, ocurrido este fin de semana en Cali, y que mantiene consternado a Colombia.

A través de sus “stories” en Instagram, el intérprete de “Blanco” subió una fotografía de su compatriota, tomada en un día de playa y con la leyenda “Descansa en paz”. Junior Jein era conocido por canciones como “Puro vacilón” y “Bien bacano”.

El salsero falleció el domingo en la madrugada luego de sufrir un atentado con armas de fuego tras una actuación que daba en una discoteca en el sur de la ciudad.

Maluma también utilizó sus redes sociales para despedirse del cantante. Con la misma instantánea de Junior Jein, el cantante escribió:

"Muy triste, condolencias a su familia en este momento tan difícil".

Por su parte, la cantante Goyo de la agrupación ChocQuibTown expresó: “No tengo palabras para describir lo que siento, lo vulnerable que somos. No podemos crecer, no podemos emprender, No podemos vivir ni en nuestro propio territorio. Siempre hemos sido desplazados y los que se quedan los asesinan. Colombia duele.

Junior Jein era el artista urbano más influyente del sur occidente colombiano con una trayectoria de más de 10 años. Recientemente, fue galardonado como “El artista de la década: Occidente colombiano” en la décima edición de los premios Núcleo Urbano.

También fue reconocido como “Mejor canción original para película colombiana” en la octava edición de los premios Macondo con la canción “Ganar y sumar” junto al rapero colombo/francés Rocca, para la película “Somos calentura”, en la cual también hizo su debut como actor de cine en el marco de la séptima edición del Colombian film festival of New York.