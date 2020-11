Lambda García presenta sus primeros síntomas tras haber dado positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace varios días se dio a conocer que Lambda García dio positivo a Covid-19 tras haber recibido al invitado especial, Ariel Miramontes en el programa ‘Hoy’, es por tal motivo que tanto él, como Galilea Montijo y Paul Stanley tuvieron que aislarse hasta conocer el resultado de su prueba.

Tiempo después, él y su novio Luja confirmaron el diagnóstico en redes sociales, mientras señalaban que aún no tenían síntoma alguno.

“Nos hicimos la prueba el viernes y resulta que somos positivos. Entonces, hay que mantener una actitud positiva... nos vamos a quedar aquí encerraditos, les mandamos besos y a seguir adelante".

No obstante, tan sólo unos días después, el actor señaló que ya ha comenzado con los primeros síntomas de la enfermedad y en un video reciente, se le puede escuchar algo enfermo.

“miren qué nos hicieron de comer”, comenzó a decir Lambda, cuando Luja lo interrumpió y dijo: “pero no te sabe nada”, seguido de risas sobre el momento, “es un delicioso fideo seco, que no me sabe pero se ve que está deliciosa”, terminó Lambda un tanto fastidiado de no poder saborear sus alimentos.

Ambos se mostraron muy cariñosos. incluso Lambda agradeció a su novio por cuidarlo y consentirlo, a lo que le respondió: “de nada bebé”.