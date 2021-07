Lalo España explota contra AMLO; asegura se arrepiente de haber votado por él

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Lalo España explotó en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y aseguró que está “arrepentidísimo de haber votado por él”, ya que, según él, ha hecho lo que le da la gana y no resuelve los problemas sociales urgentes.

Fue a través de un video que posteó en su cuenta de Twitter donde el comediante expresó su sentir ante el actual Gobierno de México, y arremetió contra el primer mandatario del País, lo que ocasionó que su video se volviera tendencia en la red social.

¿Cómo hacerles entender que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto, corrupto y que estoy arrepentidísimo?”, cuestionó el actor.

No sólo se le fue “a la yugular” a AMLO, sino también a las personas que lo defienden ante la oposición y los reclamos que le hacen los ciudadanos por no cumplir las necesidades urgentes de la población vulnerable, como lo son los niños con cáncer.

“Inexplicablemente hay seres aferrados a defenderlo a pesar de tantas corrupciones, de la falta de medicamentos para los niños con cáncer, de la cerrazón de estar haciendo constantemente lo que él quiere, no lo que se debe; de no recibir a las personas que tienen que tratar asuntos importantes, asuntos de delicadeza para el País”, dijo.



"SÓLO PROPICIA VIOLENCIA": LALO ESPAÑA

El intérprete de “Germán Martínez” en la exitosa serie de televisión, “Vecinos”, destacó que la persona que eligió para su gobernante propicia la violencia y divide al País con sus actos irracionales.

“No sé cómo hacerles entender a los seres que con una ortografía espeluznante y una redacción de dar vergüenza, siguen aferrados a defender a un ser estúpido… en fin. Ojala abramos los ojos, abramos el corazón y no dividamos a este País, sino que verdaderamente cambien las cosas”, apuntó.

España aclaró que sólo espera que el cambio no sea la “transformación barata que prometieron”, ya que a su parecer es una cosa ridícula, estúpida e inepta, que a final de cuentas es pura basura.

Las declaraciones del comediante causaron polémica en las redes y hasta el momento cuenta con más de 16 mil 700 “me gusta” y más de 2 mil 700 comentarios, muchos de ellos son favor, pero la división es muy clara entre la población que defiende al presidente de México.