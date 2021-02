Lagrimita regresa a la televisión mexicana

Un espacio de diversión, desestrés y risas es lo que proponen Serrath, Lagrimita y Costel en "Me das ansias", que se estrenará el próximo 20 de febrero por a+. En entrevista con EL UNIVERSAL, lagrimita habló de este regreso a la televisión mexicana.

"Estamos muy animados todos con este proyecto, emocionados porque hacía tiempo que nos proponían cosas y como que no entraba en el concepto de lo que uno quería hacer, ahora, con esta nueva propuesta de Me das ansias, en nuestra nueva casa, nos sentimos muy cobijados, creo que nos están permitiendo hacer lo que nos gusta, habrá irreverencia, ternura, mi personaje se envuelve de muchas situaciones bonitas".

Retos e invitados especiales serán parte del programa que se transmitirá todos los sábados a las 19:00 horas.

Serrath, ex integrante de Survivor y Enamorándonos tendrá un papel fundamental.

"Yo voy a estar con Lagrimita y Costel, esto nace de la necesidad de tener un espacio entretenido, de diversión. Yo estaré acompañándolos en todo para darle un poco de humor ácido y divertido, y habrá sketches, juegos, recetas de cocina, pero lo principal, el protagonista del programa son las marcas", comentó la joven.

Lagrimita aseguró que un punto a favor de este formato es que los han dejado proponer dentro del programa, algo que no siempre pasa.

"Te dan tanta apertura y libertad, creo que allí ya marca la diferencia, estaremos en parte de la producción con Gabriel Vázquez, con Mario Bonilla, hay mucha libertad referente a las ideas que tengamos Lagrimita y Costel, eso es sentirse pleno en los personajes".

Los integrantes del programa esperan que el formato llegue también a la pantalla de Azteca UNO en el futuro.

"Me siento muy contenta, muy agradecida con el productor, es algo nuevo, yo soy actriz desde los siete años, sí he estudiado locución, he hecho modelaje, pero apenas se da la oportunidad de hacerlo de manera profesional; estoy emocionada además de compartir con dos grandes de la comedia a quienes veía de chiquita", agregó Serrath.