Lady Gaga y Blackpink podrían presentarse en la Casa Blanca de EU

WASHINGTON.- En un esfuerzo por celebrar la llegada del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, a Estados Unidos, la Casa Blanca tendría preparada una presentación muy especial por parte de uno de los actos surcoreanos más influyentes en el mundo, Blackpink.

La compañía YG Entertainment no tardó en revelar que las integrantes del grupo femenino de K-Pop fueron invitadas a una importante cena de Estado en la Casa Blanca; sin embargo, ninguna de ellas ha confirmado su asistencia.

De acuerdo con diversas fuentes y rumores, Blackpink tendrían una presentación musical durante el banquete, en la cual interpretarían una selección de sus mayores éxitos, tales como "Kill This Love", "How You Like That" o "Pink Venom".

Lady Gaga y Blackpink podrían interpretar "Sour Candy" por primera vez en vivo

No obstante, lo que más emociona a los fanáticos es el nombramiento de Lady Gaga, pues muchos medios aseguran que sería otra activista invitada al evento y que incluso compartiría el escenario con Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa.

Para los más conocedores, la combinación no resulta extraña o genera sorpresa pues ambos actos musicales ya han colaborado anteriormente en la pista "Sour Candy", incluida en el último álbum de estudio de Gaga 'Chromatica".

Por otro lado, la participación de la intérprete de "Stupid Love" tiene bastante sentido, considerando que siempre dirigió mensajes de apoyo a Joe Biden cuando estaba en campaña presidencial en 2020.

