Lady Gaga recrea sus más icónicos looks para invitar a la gente a votar

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este viernes, Lady Gaga publicó un video en el que recrea sus looks más icónicos mientras invita a los ciudadanos, estadounidenses, acudir a ejercer su voto para elegir a quien será el próximo presidente del país.

Al inicio del video se puede ver a Gaga aplaudiendo por los que ya votaron mientras entrega un mensaje a los indecisos. Gaga cambia de su famoso vestido de carne de los MTV Music Video Awards 2010 a su atuendo de medio tiempo del Super Bowl 2017 por su traje de una pieza "Poker Face". También sacó su sombrero de vaquero rosa de la época de “Joanne” y luego se puso un tocado y una camiseta de “Chromatica”.

"Necesito hablar con personas que no tienen un plan para votar, que están indecisas, personas que no están seguras de si creen en votar", dijo. “Creo que no importa cómo se sienta en este momento acerca de las elecciones, todavía es responsable. Tal vez estás harto de todas las peleas o estás frustrado por COVID y no quieres lidiar con eso o tal vez no te agradan todos los candidatos o tal vez te sientes tan desanimado por el estado de nuestra nación que te has decidido no crea en votar porque siente que es mejor no ser parte del sistema”, expresa.

Gaga continuó pidiendo la participación diciendo: “Si quieres cambiar este sistema, si quieres que este país sea diferente de lo que es ahora, tienes que participar en esta elección. Cuando anuncien quién ha ganado las elecciones, quedará muy claro en qué se ha convertido este país. El gobierno no se marchará mañana ya menos que tenga un boleto de avión a otro país y a algún lugar donde vaya a vivir. Esta será tu casa. Te digo que no importa cómo te sientas, tu futuro aún está en tus manos con esta votación ".

Cabe señalar que a principios de esta semana, Gaga publicó un video de ella dejando su boleta y ha estado usando su plataforma en los últimos días para alentar a sus fanáticos a salir y votar.