Lady Gaga planea contraatacar tras acusación de plagio

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días se dio a conocer que un compositor estaba denunciando a Lady Gaga de Plagio por el tema de "Shallow", la cual alega que tiene tres notas de una melodía suya.

Debido a los hechos, Lady Gaga se dio a la tarea de contratar a un abogado, pues dichas acusaciones no son cualquier cosa y la cantante quiere estar preparada.

#Espectáculos | ¡Escándalo! Acusan a #LadyGaga de haber plagiado "Shallow". Mirá cuál es el tema con el que la comparan ▼https://t.co/LBSsA5YgHR pic.twitter.com/tQxk8Q4K5Y — LT10 (@radiolt10) August 13, 2019

Según información del New York Post, el compositor es Steven Ronsen, y planea presentar una demanda, alegando que una parte de tres notas de la exitosa canción del filme "A Star is Born" han sido copiadas de un tema de él llamado "Almost", que lanzó en 2012.

Ronsen y su abogado están buscando "millones y millones" para resolver el caso, pero el abogado de Gaga aseguró que la estrella neoyorquina planea contraatacar.

"El señor Ronsen y su abogado están tratando de ganar dinero fácilmente con la ayuda de una artista exitosa", señaló al Post Orin Snyder, abogado que representa a Gaga.

"Es vergonzoso y está mal. Aplaudo a Lady Gaga por tener el coraje y la integridad para defender a los artistas exitosos que se encuentran en el extremo receptor de tales reclamos", añadió el representante legal.

