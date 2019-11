Lady Gaga deja desconcertados a fanáticos tras dura declaración

ESTADOS UNIDOS.- Lady Gaga ha hecho molestar a sus fieles fanáticos luego de acudir a su cuenta oficial de Twitter para realiza run comentario negativo sobre su cuarto álbum de estudio ARTPOP.

“No recuerdo ARTPOP”, escribió la cantante. Cabe señalar que dicho álbum cumple seis años desde su lanzamiento a nivel mundial.

i don’t remember ARTPOP — Lady Gaga (@ladygaga) November 11, 2019

Por supuesto las respuestas no se hicieron esperar, fans comentaron su molestia e incluso Madeon, coproductor de piezas como Venus y Gipsy comentó: “Ohhhh, te lo estás perdiendo, déjame reproducirlo para ti ¡¡Tiene GRANDES momentos!!”.

‘ARTPOP’ fue lanzado el 6 de noviembre de 2013 en Japón y mundialmente el 11 del mismo mes. Gaga compuso y produjo todas las canciones del álbum, con ayuda del DJ White Shadow, Zedd y Madeon, entre otros. Como parte de su promoción, se lanzaron Applause, Do What U Want y G.U.Y.

Cabe mencionar que en enero pasado, Lady Gaga retiró Do What U Want, canción a dueto con R. Kelly, después de que las acusaciones de abuso sexual en contra de este artista hayan vuelto al punto de mira.