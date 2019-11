Lady Gaga cancela show por problemas de salud

LAS VEGAS. - El pasado miércoles Lady Gaga decidió cancelar su espectáculo de Las Vegas en el Park Theater, debido a una infección de sinus y bronquitis.

La estrella del pop dijo sentirse "devastada" y mediante un mensaje de Twitter prometió compensar a sus fanáticos. Se espera que el show se reanude el viernes

‘‘Estoy tan devastada, no puedo presentarme esta noche para tanta gente que tuvo que viajar para venir a verme. Tengo sinus y bronquitis y me siento muy enferma y triste, nunca quise decepcionarlos. Me siento muy debil para presentarme esta noche. Los amo ‘‘Little Monsters’’, se los compensaré lo prometo’’, escribió la cantante en una imagen.

Por su parte, MGM señaló que los reembolsos para el show de esa noche se podrían canjear en el punto de compra.

‘‘Con sus más profundos remordimientos, Lady Gaga anuncia la cancelación del desempeño de esta noche en Park MGM porque sufre de una infección sinusal y bronquitis. Ella planea regresar al escenario para su programa el viernes 8 de noviembre. Los reembolsos por la actuación cancelada de esta noche se emitirán en el punto de compra’’.