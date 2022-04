Lady Gaga anuncia sencillo de la película ''Top Gun: Maverick''

Tijuana BC.- “Hold My Hand” es el nuevo sencillo que Lady Gaga interpreta como parte de la cinta “Top Gun: Maverick” cuyo estreno es el 22 de mayo, pero el sencillo se estrenará el próximo 3 de mayo.

El tema fue escrito para la filmación y tiene apariciones durante el filme con una producción instrumental adicional.

La canción marca el regreso de Gaga a la composición y producción de música original para bandas sonoras, después del gran éxito que fue “A Star Is Born” en 2018 que le hizo acreedora a un premio Oscar, un premio BAFTA, un Globo de Oro y un galardón Critics’ Choice.

Hold my hand everything will be ok I heard from the heavens that clouds have been gray…”