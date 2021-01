"Laboratorios no están capacitados": Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray son positivos a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El covid-19 no distingue razas o estatus sociales, los famosos y líderes de opinión no están exentos de posibles contagios. Esto les ha costado comprenderlo a la pareja formada por Eduardo Videgaray y su esposa Sofía Rivera Torres, quienes anunciaron que tiene covid-19.

Apenas en noviembre del año pasado, la pareja se comprometió gracias a que adelantaron la boda, debido a que no querían que hubiera medios en el lugar donde se llevó a cabo la ceremonia y se presentaran posibles contagios de coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, Sofía Rivera Torres y su ahora esposo Eduardo Videgaray, dieron a conocer que se han estado realizando pruebas constantes para no poner en peligro la salud de sus personas cercanas.

"Regresamos de viaje porque tenemos familia que está hospitalizada por un problema gastrointestinal. Hemos estado haciéndonos pruebas de covid cada 3 días para checar que estemos sanos y no poner en riesgo a nadie. Fuimos a una prueba el martes pasado, regresando del viaje, y salimos negativo. Nos hicimos otra el domingo y en la segunda prueba todos negativos, excepto Eduardo: positivo", dijo la también locutora de 28 años

Sin embargo, toda la familia se hizo pruebas el lunes. De acuerdo con los resultados que les llegaron ayer, Videgaray en teoría ya no tiene covid, pero Rivera Torres sí. Pese a que no presentan ningún síntoma, estarán aislados hasta que se vuelvan a hacer una prueba en el Hospital Ángeles.

"Estamos confundidos, estresados y decepcionados, no sabemos qué onda, ya no sabemos qué creer y en qué confiar. No tenemos ningún síntoma, nos sentimos perfectamente. Vamos a estar aislados de aquí al viernes y nos haremos una prueba en el Hospital Ángeles".

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se muestran desconcertados ante discrepancias en laboratorios mexicanos ante covid-19.

Los laboratorios no están capacitados: Sofía Rivera Torres

La presentadora de origen estadunidense se mostró molesta por los resultados del Laboratorio Médico Polanco, donde se realizaron las pruebas. Declaró que esos lugares no están del todo capacitados para hacer esos estudios. Al final, dijo a sus seguidores que no se espanten por la salud de ella y Eduardo.

"Vamos a empezar a ir directo a hospitales, a lugares más serios para poder hacer estas pruebas, ya nos dimos cuenta que los laboratorios están rebasados de sus capacidades y creo que están cometiendo muchos errores, lo cual pone a muchas personas en riesgo". Por lo pronto, "no sabemos si tenemos o no tenemos, para que no estén espantados por nuestras vidas", afirmó.

El número total de casos en el mundo supera la cifra de 90 millones. En México cada vez son más los casos, pues actualmente el país suma casi 130 mil muertes y supera un millón 460 mil de casos de coronavirus.