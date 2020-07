LaVoz ¡Otro sonorense triunfa en los knockouts!

Sonora está arrasando con “La Voz 2020”, pues en su segunda noche de “Knockouts”, el navoajoense Pedro Herrera logró coronarse como el ganador, y podrá pasar a la siguiente etapa del reality show.

Su coach, María José, puso al joven a enfrentarse contra sus compañeros Imanol y Josafat, y Álvaro Versan, para que cada uno hiciera una presentación musical para demostrar quién de ellos merecía continuar en “La Voz” y quienes tendrían que volver a casa.

Pedro interpretó “Lloran las rosas”, lo que impresionó a los coaches, especialmente a Christian Nodal, quien recomendó a “La Josa” que se quedara con él.

“Pedro, yo te lo dije desde el día 1, tienes toda mi admiración porque aparte de tener una voz bastante auténtica y única, transmite demasiado y a mí es lo que más me gusta en un artista, que cuando se para en el escenario no sólo te agrade lo que estás escuchando, sino que te llene (…) Yo me quedaría con Pedro”, opinó Christian.

Pero lo que hizo que la cantante eligiera al sonorense, no fue sólo su excelente participación, sino que ha visto el progreso de Pedro para aceptarse a sí mismo durante su estadía en el programa, y eso se reflejó en su forma de cantar.

“Pedro, fíjate que sí siento que tal vez te engolosinaste, ¿no? Tienes una voz única y lo que más rescato de esto es que tú sabes de lo que se trata luchar, ¿me entiendes? Porque has luchado contra la corriente y las críticas de las personas y lo más bonito es que hayas aceptado como Dios te trajo al mundo, con las virtudes y los defectos y bendiciones que te haya dado, y somos perfectos. Sin importar lo que diga la gente, somos perfectos”, dijo María José, antes de declarar al joven como el ganador del knockout.

“La verdad estuve a poquito de llorar porque me identifico totalmente con lo que dijo (María José), son cosas que viví a lo largo de mi vida, vaya”, expresó Pedro.

Lluvia y Adria, del equipo de Ricardo Montaner, fueron las primeras sonorenses en vencer en la etapa de knockouts en la emisión de este lunes.