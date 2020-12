"La vida a veces duele": Maribel Guardia

CIUDAD DE MÉXICO.- Maribel Guardia no deja de ser noticia en el medio del espectáculo y es que con su carisma y figura a sus 61 años ha mantenido una vida saludable, lo que la hace lucir más joven que nunca.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la también cantante compartió una imagen en la que se le puede ver posando sensualmente con un vestido de color rosa y morado, ajustado a su figura.

Pero lo que llamó la atención de sus seguidores a parte de la indudable belleza de la ex de Joan Sebastian, fue que en la fotografía se puede ver las dos mascotas de la artista.

La vida a veces duele , a veces cansa, a veces hiere .No es perfecta no es coherente , no es fácil . Pero a pesar de todo, la vida es bella- LA VIDA ES BELLA (1997)" escribió la actriz.