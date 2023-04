La vez que Maribel Guardia reveló que perdió un bebé con Marco Chacón

CIUDAD DE MÉXICO.-La querida actriz Maribel Guardia reveló que pudo haber tenido un segundo hijo, además de Julián Figueroa.

Durante una entrevista con Adela Micha, la también cantante dijo que perdió a un bebé, y que su esposo, Marco Chacón, le dijo que mejor ya no siguieran intentando.

Lo perdí, lo tuve de forma natural y yo le dije a Marco si quería que me hiciera un tratamiento de fertilidad y me dijo que no, que él ya tenía con Julián”, comentó Maribel.