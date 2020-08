"La única vacuna que tenemos ahorita somos nosotros mismos": Lupe Esparza

México, 18 ago (EFE).- La agrupación mexicana Bronco, liderada por Lupe Esparza, promete trasladar la experiencia de sus conciertos en vivo al streaming y hacen un llamado a su público a cuidarse ahora más que nunca pues consideran que la pandemia va para largo.



"La única vacuna que tenemos ahorita somos nosotros mismos", aseguró este martes Esparza en conferencia de prensa acompañado de sus hijos, y también integrantes, José Adán y René Esparza.



"Gracias a Dios estamos bien y no tenemos nada que lamentar hasta ahorita, es algo que se tiene que tomar muy en serio y enviamos el mensaje a todo mundo de que hay que seguir cuidándose, más que nunca", añadió Lupe, quien además lamentó que el cantante de música norteña Lalo Mora estuviera hospitalizado por COVID-19.





Sin embargo, siguen trabajando. Más de 27 canciones delinearán las casi dos horas de concierto que preparan con una gran producción que no se quedará corta de los conciertos tan producidos que acostumbra a hacer la banda en vivo.



"Queremos que nuestro público sepa que va a ser un concierto tal y como están acostumbrados a vernos en físico, vamos a tener una gran producción de escenografía, iluminación, vestuario y audio, tenemos el mejor equipo", aseguró José Adán.



El evento será de forma virtual el próximo 30 de agosto a las 20.30 hora local (01.30 GMT del 31 de agosto) y llevará por nombre "Irrepetible", pues aseguran que "mostrará lo mejor de Bronco y algo más", mencionó René.



"Va a haber interacción con la gente y los fans, vamos a tener 'meet and greet' digitales, varias promociones, vamos a regalar 'souvenirs', estamos tratando de hacer la diferencia", comentó José Adán.



Esta ocasión será la segunda vez que la agrupación se presenta a distancia, pues en mayo del presente año formaron parte de una serie de conciertos organizada por una empresa cervecera, sin embargo aseguran que ese concierto no tiene nada en común con el que ahora presentan.



"No fue realmente un concierto, no pasaron más de 10 canciones, este caso va a ser mundial, este es realmente un concierto", aseguró Lupe.



Los miembros de la agrupación esperan poder regresar al estudio, pues adelantan que tienen algunos sencillos listos para ser lanzados y mucho material para comenzar a grabar.



"Estamos trabajando en música nueva, estamos en uno de los estados más afectados por la COVID (Nuevo León, noreste), por lo que quisimos esperar para entrar al estudio. Ya tenemos los temas preparados, mi hermano ya comenzó a hacer la mayoría de las demos y teníamos un sencillo grabado desde antes de que empezara la pandemia", comentó René. EFE



