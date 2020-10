"La única opción nos guste o no, se llama Donald Trump"

Paty Navidad hizo un llamado para que los estadounidenses salgan a votar el próximo 3 de noviembre por Donald Trump, ya que él represente la mejor opción no sólo para Estados Unidos, sino para América, México y el mundo.

Con un gorra a favor del actual presidente de Estados Unidos, la actriz aseguró que después de haberse informado y pese a los berrinches de los mexicanos, no tiene duda sobre la buena opción que representa la reelección de Trump, y lo negativo que es apoyar a Biden.

"Porque amo México, porque deseo lo mejor para mi familia, para mí, para cada uno de ustedes y para los casi 60 millones de compatriotas que viven de aquel lado, es que he investigado, me he informado, he cuestionado, he analizado cuál es la mejor opción. Hay una mejor opción, una, no hay de otra, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, es la única opción que existe mejor para el mundo, Latinoamérica, México y obviamente para Estados Unidos se llama Donald Trump. Guste o no guste es la mejor propuesta para el momento que estamos viviendo", expresó.

Navidad aseguró que le agrada la propuesta de Trump porque está a favor de la libertad, le apuesta a los valores como la familia y está a favor de la humanidad, sin embargo enfatizó que no es un salvador, pues cada quién lo es de sí mismo.

"Yo no voy a apoyar la pederastia, la pedofilia ni infinidad de cosas de ese tipo (Biden), para mí la mejor opción se llama Donald Trump. Trae una propuesta con valores, viene a favor de la familia, a favor de la humanidad, a favor de las libertades, de los derechos, de las garantías individuales; no confundan, tampoco es el salvador, los salvadores del mundo somos nosotros mismos", dijo.

Paty Navidad , que ha dado de qué hablar recientemente por sus declaraciones sobre el coronavirus, aseguró que a pesar de que los mexicanos "pataleen", la mejor y única opción es Trump.

"La única mejor opción nos guste o no, estemos de acuerdo o no, lloren, pataleen, hagan berrinche, como lo están haciendo muchos mexicanos, lo siento, pero se llama Donald Trump".

La mexicana finalizó con un llamado a ir a votar en las elecciones, que aseguró, son las más importantes de los últimos 100 años.

"Hagamos América grande nuevamente, América es todo el continente y todo el mundo independientemente de que las elecciones sean en Estados Unidos. ¡Vamos patriotas republicanos, vota Donald Trump!".