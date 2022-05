La transformación de TelevisaUnivision es el eje de la presentación en el Upfront

Nueva York.- TelevisaUnivision, la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, realizó hoy su presentación en el Upfront 22-23 en el Javits Center de la ciudad de Nueva York, mostrando el contenido y las capacidades que impulsan un rápido crecimiento en todos los aspectos de su negocio y generan más valor para que las marcas alcancen y atraigan a los hispanos de EE. UU.

En representación de la compañía combinada para su primer Upfront, Donna Speciale, President of U.S. Advertising Sales and Marketing en EE. UU. de TelevisaUnivision, abrió la presentación en el escenario diciendo:

Estamos poniendo más inversión, más impulso y más crecimiento detrás de nuestra capacidad para informar, empoderar y entretener a la comunidad hispana, y brindar oportunidades para que todos ustedes crezcan con nosotros”

Audiencias hispanas

Atendiendo con todo su potencial a las audiencias hispanas en streaming con ViX. Pierluigi Gazzolo, President and Chief Transformation Officer de TelevisaUnivision, reforzó la propuesta de valor única de ViX, la plataforma global de streaming AVOD y SVOD en español de dos niveles de la compañía, y anunció varias producciones nuevas que brindarán aún más contenido original a su creciente audiencia.

“El alcance de nuestra oferta de contenido y el poder estelar adjunto no tienen comparación... Con ViX no estamos reutilizando nuestra oferta de TV. Estamos invirtiendo una cantidad significativa de dólares adicionales en contenido y derechos deportivos mucho más allá de nuestras cadenas. Es más contenido original en español que cualquier otro servicio, por donde se lo mire”.

afirmó Gazzolo.

Nuevos anuncios

- ''Enamorándonos, La Isla” presentado por el actor Carlos Ponce y Emmy Karina Banda, el programa derivado de Enamorándonos, el exitoso reality show dedicado a encontrar el amor verdadero, seguirá a 16 participantes llevados a una isla cautivadora en la costa sur de Turquía para encontrar a su media naranja.

- ''Koati, The Series'' la actriz Sofía Vergara será la creadora y protagonista de la nueva serie animada original basada en la exitosa película familiar que se estrenó el año pasado.

Con respecto a la oportunidad para los anunciantes, Speciale comentó: “ViX es un entorno increíble para las marcas. Se suma a nuestro alcance masivo y se encuentra en el núcleo de nuestra oferta de video digital premium”. La compañía anunció diversos nuevos formatos de anuncios que llegarán a ViX, en asociación con Innovid, para que las marcas amplifiquen el rendimiento de sus campañas de televisión conectada, incluyendo anuncios de pausa, anuncios de maratones televisivas, expansiones de galería de imágenes y expansiones de compras, así como otras unidades de alto impacto.