La tragedia de las Viridianas que marcó a Silvia Pinal para siempre

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia Pinal siempre ha sido ensombrecida por la desgracia. Actualmente están inmersos en el escándalo de Frida Sofía, quien sostiene un pleito legal contra su abuelo Enrique Guzmán por presunto abuso sexual.

Sin embargo, esta no sería el primer golpe para la dinastía de Silvia Pinal; incluso quienes saben sobre lo que ha sido su vida, saben que la tragedia de las Viridianas ha sido lo más duro y difícil que ha atravesado la diva del Cine de Oro en toda su existencia.

“Viridiana” pareciera ser un nombre “maldito” en la familia Pinal. Éste habría surgido gracias a la película “Viridiana” de 1961 dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Silvia Pinal. La historia se basó en la novela “Halma” de Benito Pérez Galdós, que relata la historia de una novicia que desea tomar los hábitos cuando su tío Jaime, quien ha pagado sus estudios, desea abusar sexualmente de ella por su gran parecido con su difunta esposa.

Al no lograrlo, éste termina suicidándose, provocando culpa en la protagonista quien renuncia a ser monja para dedicarse a la caridad.

Aunque la película fue todo un éxito, el franquismo terminó censurándola, además de que El Vaticano la acusó de blasfemia.

Aun así, en honor a la película, Silvia Pinal y Gustavo Alatriste decidieron llamar Viridiana a la única hija que procrearon.

Desde pequeña, Viridiana Alatriste mostró haber heredado el talento de su madre, pues fue nominada a un Ariel por “La Seducción”, además de brillar en telenovelas como “Mañana es primavera” y “Honrarás a los tuyos”.

Sin embargo, la tragedia golpeó a Silvia Pinal el 25 de octubre de 1982, cuando Viridiana sufrió un accidente automovilístico que le quitó la vida a los 19 años de edad.

Según los reportes, fue Sylvia Pasquel quien tuvo que reconocer el cuerpo, pues su madre estaba demasiado impactada para hacerlo.

Los restos de Viridiana Alatriste descansan en el Panteón Jardín de la ciudad de México.

Ésta no sería la única tragedia relacionada que golpearía a las Pinal. Sylvia Pasquel se casó con Fernando Frade, y en 1985 tuvieron a su primera hija: Viridiana Frade.

La hermana menor de Stephanie Salas solamente vivió dos años, pues la pequeña murió al caerse en una alberca.

“Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate… fue en un momento de descuido de la nana” recordó en “Historias Engarzadas”.