La teoría que asegura que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson

Tras saltar a la fama desde pequeño con los Jackson Five, la carrera en solitario del Rey del Pop estuvo en su punto más alto tras lanzar sus álbumes Off the Wall y, sobre todo, Thriller (el disco más vendido de la historia).

8 de octubre de 1985. Mientras la celebridad de ‘Jacko’ no para de crecer, un niño llega al mundo en Honolulu (Hawái, Estados Unidos).

Nadie lo sabe todavía, pero ese bebé, cuyo nombre original es Peter Gene Hernández, también alcanzará, unos cuantos años después, el estrellato musical. Lo hará bajo el sobrenombre de Bruno Mars. Y uno de sus artistas fetiche será, no es difícil de adivinar, Michael Jackson.

El hilo de un usuario de Twitter llamado @JooseHernandez ha dado el salto a todo tipo de medios desde que fue publicado el 14 de mayo. En él, se expone una idea utópica, pero que quizá se les había pasado por la cabeza a muchos desde que Bruno Mars se hizo un nombre en la industria discográfica: ¿es el intérprete de éxitos como Uptown Funk, Treasure o Just The Way You Are el hijo mayor deMichael Jackson?

¿Has visto la teoría de que Bruno Mars es el hijo mayor que Michael Jackson dijo que tenía?



ABRO HILO ���� pic.twitter.com/jM5FdOPQLr — J O S E (@JooseHernandez) May 14, 2020

La teoría compartida en redes comienza comparando una foto de Michael y Bruno a la misma edad.

La verdad es que no se puede negar que existe un gran parecido entre ambos.

De acuerdo con una entrevista que dio Michael, muchos años antes de que Bruno naciera, declaró que cuando tuviera su primer hijo varón le pondría de nombre Peter, por su personaje favorito de Disney, Peter Pan. Sin embargo, no hay ningún registro de esa entrevista.

Lo curioso es que el nombre real de Bruno es Peter.

Más tarde Michael Jackson, en 1986, confirmó a los medios, que había tenido un hijo varón, sin embargo, nunca reveló el nombre de la madre ni del niño, ¿la razón? no quería exponerlos a la prensa.

Bruno Mars, como muchos hemos podido apreciar tiene un estilo musical muy parecido al de Michael, y hasta pasos de baile similares.

El dia del funeral de Michael Jackson su familia confirmó que su hijo mayor había asistido a dicha ceremonia. Casualmente, Bruno Mars estaba ahí.

Para cerrar la retahíla de sospechas inquietantes, otras dos ‘perlas’. La primera es que Bruno Mars estuvo vinculado durante un tiempo a Motown, el sello discográfico que llevó a la cima a Michael Jackson y a sus hermanos.

La segunda resulta quizá el componente más evidente de ese supuesto vínculo paternofilial: el parecido físico y musical, evidente e impactante (se mire por donde se mire), entre Bruno Mars y Michael Jackson.

Ahí queda la elucubración, que no queda despejada precisamente si echamos un ojo al videoclip de uno de los grandes éxitos de Mars (Treasure).

O a una felicitación póstuma de cumpleaños dedicada a Jackson en Instagram (con sentencias como “gracias por enseñarle al mundo lo que es la grandeza”). Sea como sea, a muchos les hace felices pensar que hay un vínculo más profundo de lo que creíamos en lo que respecta a Bruno Mars y Michael Jackson.