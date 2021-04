"La televisión me ha olvidado": Ignacio López Tarso

Ignacio López Tarso dice que la televisión privada lo ha olvidado. A sus 96 años de edad ya no recibe invitaciones y tampoco conoce a los nuevos productores para que lo inviten a proyectos.

Sigue siendo actor exclusivo de Televisa, confirma el histrión en "El encanto del águila" y "La malquerida", pero no trabaja.

"La televisión me ha olvidado, hace mucho que no ofrecen nada interesante, nada digno de tomarse en cuenta; ha cambiado la mayor parte de productores, ahí tuve un gran amigo que fue Raúl Araiza que me dirigió en todas las telenovelas históricas y con él trabajaba encantado", recuerda.

Esta tarde, López Tarso ofreció una conferencia de prensa para anunciar la próxima entrega de los premios AMCI, que da la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, que se realizará el mes próximo de manera virtual.

La Claqueta que se entrega lleva el nombre del propio histrión, quien a su vez será reconocido por el apoyo que por años ha dado a la Asociación dirigida por Pedro Araneda.

"El cine es el cine", exclama el ganador del Ariel de Oro, máxima presea que anualmente otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Por ahora López Tarso, actor en "Macario" y "El hombre de papel", tiene en sus manos seis libretos de cine y teatro, para elegir en cual desea trabajar.

"(Por la pandemia) Han parado los proyectos, la televisión me ha olvidado, pero tengo de cine y teatro que deben resolver cosas importantes. En cuanto a teatro que se abra en las mejores condiciones posibles y que son las misma con las que estábamos trabajando antes de la pandemia, sin tener en cuenta ningún porcentaje (máximo de aforo), que se llene y no haya peligro de contagio.

"Esos proyectos que están esperando habrá que resolverlos, cual si, cual no, y no sólo de mi parte, sino de la empresa y de parte de quien lo propone, pero si hay varios, algunos muy buenos, por cierto", externa.

Los más recientes de López Tarso en la pantalla chica han sido "Aquí en la Tierra" para tv de paga y "Médicos, línea de vida". En cine espera el estreno del cortometraje "Buenos días, Ignacio", dirigido por Alan Johnsson.