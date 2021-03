La sorpresa que que Dua Lipa recibió de su novio tras su triunfo en los Grammys

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de su triunfo en los Premios Grammy 2021, el pasado 14 de marzo, Dua Lipa recibió una gran sorpresa por parte de su novio Anwar Hadid, quien no la pudo acompañar al evento, pero pudo compartir su gran alegría.

Dua Lipa fue galardonada como “Mejor Album Pop Vocal” y estuvo nominada en otras cinco ternas y a pesar de no poder festejar de manera distinta debido a la contingencia por la pandemia, Dua Lipa fue recibida en su casa con una gran sorpresa que le tenía preparada su galán.

Se trataba de una fiesta sorpresa con temática de mariposas, que sin duda alguna son las favoritas de la intérprete de “New Rules”, quien quedó encantada con la decoración y el detalle que tuvo Anwar hacia con ella.

El martes pasado, la cantante británica, de 25 años de edad, compartió el momento con sus seguidores de Instagram y dedicó las imágenes con un mensaje para su novio, de 21.

Todas las (mariposas) y el mundo me esperan. Mi ángel Anwar Hadid", escribió.

Después de la ceremonia, Dua se puso un minivestido brillante, bordado, con coloridas mariposas y disfrutó de una noche de fiesta con miembros de su círculo íntimo de amigos.

Dua Lipa y Anwar se conocieron en una parrillada, según platicó la artista a un medio de comunicación, donde surgió la chispa, misma que fueron alimentando cuando se comunicaban a través de las redes sociales.

En el programa “Watch What Happens Live”, de Andy Cohen, la intérprete de "New rules" confesó que envió un mensaje privado a Anwar con intención de ligar y le funcionó.

Dua es amiga de Gigi y Bella Hadid, quienes además de ser modelos reconocidas, son hermanas de Anwar, quien también se dedica al modelaje, por lo que se presume que la parrillada a la que asistieron ambos pudieron haber estado involucradas las chicas.

La presentación oficial del noviazgo que habría hecho Dua Lipa a los medios, fue hasta noviembre de 2019, cuando él la acompañó a los premios American Music, donde se demostraron su amor sin tapujos.