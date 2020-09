La soprano sonorense Elena Rivera es nominada a los Grammys Latinos

HERMOSILLO.- La sorprano sonorense Elena Rivera se despertó con la mejor noticia de todas: Acaba de ser nominada a un premio Grammy Latino.

En entrevista telefónica, la cantante de ópera celebró este logro y dijo que es tanta su emoción que ni siquiera se ha puesto a revisar los detalles de la ceremonia.



Estoy bien emocionada, no lo esperaba, ya saben, esas cosas que pasan sin esperarlo, y todavía más te sorprende y emocionan. Sigo en shock, todavía ni sé bien qué voy a hacer”, dijo la soprano para EL IMPARCIAL.

Muchísimas felicidades a la soprano Elena Rivera, por su nominación al Grammy Latino junto al Cuarteto Latinoamericano, por el disco The Juliet Letters. ¡Una sonorense más destacando a nivel internacional ����! #OrgulloSonora#LatinGrammy#QueSigaSonora pic.twitter.com/7K9mzhdIC1 — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) September 29, 2020

“Acabo de recibir la noticia y fue muy inesperada. De hecho, ni siquiera sé cuándo serán los Grammys -ríe- estoy tan emocionada, me dedique más bien las nominaciones y no sé ni cuando, ni cómo voy a hacerle si iré o no, qué me voy a poner. Ahorita estoy muy emocionada para pensar en eso”, comentó.

Elena acaba de ser nominada por el disco “The Juliet Letters” que podría llevarse la estatuilla a “Mejor Álbum de Música Clásica” en la ceremonia del próximo 19 de noviembre.

“Este disco fue compuesto originalmente por Elvis Costello y el cuarteto Brodsky. Lo grabaron en 2013, y el Cuarteto Latinoamericano y yo decidimos hacer una selección de 12 que nos parecieron las más representativas del disco para grabarlas y lanzarlas otra vez, combinando la música clásica con lo comercial”, explicó.

“Agradezco mucho a las personas que me apoyaron en este disco, porque como saben, soy una artista freelance y muchos se han involucrado en este proyecto y querían participar desde el inicio. Me apoyaron económicamente, también moralmente, y quiero que sepan que quienes hicieron posible este disco son todas sonorenses, los quiero mucho a todos y esta nominación es de Sonora”, remató.